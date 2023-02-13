أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 13 فبراير.. الطن طالع للسما

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف نهاية الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 21400 جنيه.
وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 21300 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 20700 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 39500 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 40500 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 17000 جنيه.
سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 21000 جنيه.
سبب تذبذب سعر طن الأعلاف مؤخرا
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.