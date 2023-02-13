انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 13 فبراير.. الطن طالع للسما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف نهاية الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 21500 جنيه.