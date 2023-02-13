انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين.. المعتمرين آخر روقان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع فتح التداول صباح اليوم في البنوك والمصارف المصرية، استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، دون أي تحرك جديد، ليواصل ثباته، مع بداية التداول الإثنين 13 فبراير، في ظل تذبذب العملات الأخرى أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي بالمصري

سجل سعر الريال السعودي، ثباتًا على أسعار أمس الأحد، في ظل تذبذب العملات العربية والأجنبية، ما بين ارتفاع وانخفاض يومًا بعد يوم أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

لا يزال سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، ثابتا عند نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع

لا يزال سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي، ثابتا عند نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.

ثبت سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB عند نحو 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.