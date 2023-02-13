انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الإثنين.. الفراخ زادت تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين مع بداية التعاملات الصباحية، لتشهد الدواجن تحركًا جديدًا في جميع أنواعها، إذ زاد سعر الفراخ البلدي بقيمة 5 جنيهات، وارتفعت سعر الفراخ البيضاء بقيمة 3 جنيهات اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم ارتفاعا قياسيا، إذ زادت جميع الأنواع ما بين 3 إلى 7 جنيهات في الكيلو الواحد، بعد ترقب المواطنين، وانتظارهم للانخفاض، في ظل تأكيدات الدولة على توفير كميات من الدواجن، ما يعطي مؤشرا لاستعادة الأسعار لسعرها الطبيعي وتراجعها في السعر.

سعر البانيه اليوم

كيلو البانية اليوم سجل سعر 137.5 إلى 180 جنيهًا في الكيلو بارتفاع 7 جنيهات.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

كيلو البلدي بـ 75 جنيهًا في المزرعة، وفي السوق يبدأ السعر من 77 جنيها إلى 95 جنيها في الأسواق بارتفاع 5 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو

سجل 75 جنيهًا في المزرعة، وسجلت أمام المستهلك من 80 جنيهًا حتى 95 جنيها بارتفاع 5 جنيهات.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجلت في المزرعة 70 جنيها، وللمستهلك من 75 إلى 90 جنيها بارتفاع 5 جنيهات.

تباع الفراخ الأمهات بسعر ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بورصة الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض ليبدأ من 26 جنيها في المزرعة.

سجل سعر الكتكوت الساسو صباح اليوم لتسجل ما بين 20 حتى 35 جنيها.