انت الان تتابع خبر الدنيس خاربها.. أسعار الأسماك اليوم الإثنين في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأسماك اليوم مع بداية التداول في الأسواق، ومع المزاد العلني بسوق العبور اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، خاصة في سعر السمك الدنيس والبوري، بعد زيادتهما 5 جنيهات في الكيلو الواحد، وتحركت غالبية الأصناف الأخرى، مقارنة بـ أسعار الأسماك أمس.

سعر السمك البوري اليوم

ارتفعت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، مقارنة بأسعار أمسِ في سوق الجملة، وللمستهلك بمختلف أسواق الجمهورية.

ارتفع كيلو السمك البوري أحد الأصناف الشعبية المهمة، مع بداية اليوم، ليباع اليوم من 80 إلى 90 جنيهًا للحجم الكبير، والحجم الصغير سجل بيع 55 جنيها للكيلو.

سعر السمك البلطي اليوم في سوق العبور

استقر وثبت سعر السمك البلطي أحد أهم الأصناف الشعبية في سوق العبور ليسجل صباح الإثنين للحجم الصغير في سوق الجملة 20 جنيها، وللمستهلك بـ 25 جنيهًا، وسجل الحجم المتوسط يصل إلى 45 جنيهًا للمستهلك، والحجم الكبير من 45 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

سعر سمك الدنيس

ارتفع سعر السمك الدنيس مع بداية اليوم الإثنين، عند سعر 120 إلى 200 جنيه في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

ثبتت أسعار الأسماك المجمدة، عند 40 جنيهًا للكيلو جملة، و50 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

كيلو الجمبري لا يزل ثابتا عند سعر 160إلى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر كيلو السمك البلطي المشوي

كيلو السمك المشوي مستقر عند 60 إلى 100 جنيه.

سعر سمك الهامور في مصر

سجل نحو 170 جنيها، ويزيد حسب الحجم.