انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. بكام في السوق السوداء؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع بداية التداول اليوم الإثنين بالبنوك والمصارف المصرية، جاء سعر الدينار الكويتي اليوم، بتحرك جديد، أمام الجنيه المصري، ووصل إلى 100 جنيه لكل واحد دينار كويتي، في قفزة وسعر تاريخي.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية:

تحرك سعر الدينار الكويتي، بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، في البنوك والمصارف العاملة في مصر، وبالتالي زادت عملية الاستقرار في الصرف، وفي الوقت نفسه زاد تراجع سعر العملة الكويتية في السوق الموازية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

تحرك سعر الدينار الكويتي مع بداية التداول الصباحي اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، ليسجل في البنك المركزي عند نحو 99.73 جنيه للشراء، وسعر 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر، صباح اليوم نحو 99.75 جنيه للشراء، عند نحو 99.97 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، صباح اليوم نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدُّوَليّ، صباح اليوم نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، صباح اليوم نحو 99.75 جنيه للشراء، عند نحو 99.97 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، صباح اليوم نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في المصرف المتحد، صباح اليوم نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، صباح اليوم نحو 99.65 جنيه للشراء، وسعر 99.75 جنيه للبيع.