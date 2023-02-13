انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. البيضة دخلت التاريخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، تذبذبا جديدًا مع بداية التداول الصباحي، إذ زادت أسعار البيض البلدي بواقع 5 جنيهات جديدة في الكرتونة، بينما استقرت أسعار البيض الأبيض، وانخفض البيض الأحمر بواقع 3 جنيهات في الكرتونة الواحدة.

سعر كرتونة البيض اليوم جملة

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، لقرائه سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 في مصر، بالأسواق المختلفة، جملة وللمستهلك:

استقر سعر كرتونة البيض جملة اليوم الإثنين 13 فبراير، بداية من 80 جنيها إلى 90 في الجملة وتزيد من 5 إلى 15 جنيهًا للمستهلك.

عدد كرتونة البيض

لا شك أن أسعار البيض تباع جملة أو قطاعي، وأيضًا حسب العدد سواء بالكرتونة أو الطبق، وعدد البيض في الكرتونة يكون 30 بيضة، ويختلف عن الطبق الذي يكون فيه 10 بيضات، أو 15 بيضة، أو 20 بيضة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك

سجلت صباح اليوم كرتونة البيض الأحمر من 90 إلى 100 جنيه للمستهلك.

سجل صباح اليوم الإثنين سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 85 جنيهًا.

سجل صباح اليوم الإثنين البيض في التموين من 75 إلى 85 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

شهدت كرتونة البيض الأبيض صباح اليوم الإثنين من 75 إلى 85 جنيهًا في المزرعة، ومن 85 إلى 95 جنيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي

بدأت كرتونة البيض البلدي تباع اليوم من 80 جنيهًا إلى 95 جنيها في المزرعة.

الكرتونة للمستهلك تبدأ من 97 إلى 110 جنيهات.