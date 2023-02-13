انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الاثنين 13 فبراير.. هات لمراتك أحلى هدية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الفضة اليوم الاثنين، الموافق 13 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم