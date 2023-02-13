سعر الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير.. عيار 21 بيصدم العرسان

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين، الموافق 13 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
سجل عند نحو 1965.75 جنيها بعد ارتفاعه اليوم.
سعر الذهب الآن عيار ٢١
سجل عند نحو 1720 جنيها بعد ارتفاعه اليوم.
أسعار الذهب لحظة بلحظة
سعر الذهب عيار 18
سجل عند نحو 1474.25 جنيها بعد ارتفاعه اليوم.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 14
سجل عند نحو 1146.75 جنيه بعد ارتفاعه اليوم.
سعر الذهب لحظة بلحظة
سعر الذهب عيار 12
سجل عند نحو 982.75 جنيها بعد ارتفاعه اليوم.
تحديث لحظي لسعر الذهب
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل عند نحو 13760 جنيها فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارا.
سعر الذهب عالميا اليوم
سعر أوقية الذهب
سجل عند نحو 1866 دولار أمريكي للأوقية الذهبية بتعاملات اليوم.