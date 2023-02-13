انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثينن 13 فبراير.. مجنونة ياقوطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 في الأسواق، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، وسعر كيلو الخيار 10 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والفلفل 16 جنيها، والبطاطس 6.5 جنيه، والبسلة 16.5 جنيه، وتكون الأسعار مقارنة بأول أمس، وأسعار الخضروات منذ يومين.

وجاء سعر البصل الأحمر 14 جنيها، والبصل الأصفر 15 جنيها، والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها، والفلفل الرومي 12 جنيها، والكوسة 10 جنيهات، والقلقاس 10جنيهات، ورق العنب 60 جنيها، والبامية 60 جنيها.

وسعر البرتقال أبو سرة واليوسفي تراوح بين 8.5 جنيه إلى 13 جنيها، والجوافة 15 جنيها، والرمان 17 جنيها، والموز 13.5 جنيه إلى 17.5جنيه، والعنب الكرمسون 60 جنيها، والتين 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أما سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة، والكابوتشا 2.5 جنيه، والبروكلي 7 جنيهات، والقرنبيط 7 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 5 جنيهات، وسعر البطاطا 6.5 جنيه، والفاصوليا 20 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر التفاح الأصفر 40 جنيها، والتفاح الأحمر ما بين 30 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 20 جنيها، والكيوي 40 جنيها، والافوكادو 100 جنيها، والبرقوق الأسود 50 جنيها، الكنتالوب 20 جنيها، وسعر التين الأبيض 20 جنيها.