انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الاثنين 13 فبراير.. وصل لكام في البنك الأهلي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الدولار اليوم الاثنين، الموافق 13 فبراير 2023 في بعض البنوك المصرية، والذي شهد تباين مقارنة بسعر الدولار أمس، وسعر الدولار أول أمس، وجاءت تلك الأسعار بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وحسب ما جاء بيان رسمي للبنوك، على النحو التالي.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك التجارى الدولى cib
وسجل سعره عند مستوى 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعره عند مستوى 30.53 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
البنك المركزي المصري
وسجل سعره عند مستوى 30.46 جنيه للشراء، و30.56 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وسجل سعره عند مستوى 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي
البنك الأهلي المصري
وسجل سعره عند مستوى 30.38 جنيه للشراء، و30.48 جنيه للبيع.
بنك مصر
وسجل سعره عند مستوى 30.38 جنيه للشراء، و30.48 جنيه للبيع.