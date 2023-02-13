انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الاثنين 13 فبراير.. وصل لكام في البنك الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الدولار اليوم الاثنين، الموافق 13 فبراير 2023 في بعض البنوك المصرية، والذي شهد تباين مقارنة بسعر الدولار أمس، وسعر الدولار أول أمس، وجاءت تلك الأسعار بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وحسب ما جاء بيان رسمي للبنوك، على النحو التالي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية