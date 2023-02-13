انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13 فبراير.. الكيلو مريح ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وأسعار اللحوم نهاية الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم الكندوز بين 220 و250 جنيه للكيلو.