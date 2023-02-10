انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10 فبراير.. البطاطس مريحة الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023، في الأسواق المحلية، وتكون تلك الأسعار مختلفة عن سعر الخضروات والفاكهة أمس، وعن سعر الخضروات والفاكهة أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الخضروات اليوم

أما عن سعر كيلو الخيار البلدي تراوح ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو الملوخية تراوح ما بين 9 إلى 11 جنيها، وسعر كيلو البرتقال البلدي تراوح ما بين 3 إلى 4.5 جنيها، وسعر كيلو اليوسفي تراوح ما بين 4 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي تراوح ما بين 5 إلى 11 جنيها.

فيما جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيها، وسعر كيلو البطاطس ما بين 3.5 إلى 4.5 جنيها، وسعر كيلو البصل ما بين 6 إلى 7 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

أما سعر الجزر تراوح ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيها، وسعر كيلو الفاصوليا ما بين 11 إلى 15 جنيها، وسعر الباذنجان ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

كما تراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها، وسعر الجوافة ما بين 6 إلى 12 جنيها، والرمان تراوح ما بين 8 إلى 16 جنيها، وسعر الفراولة تراوح ما بين 6 إلى 12 جنيها، وتراوح سعر الكنتالوب ما بين 8 إلى 15 جنيها.