انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الجمعة 10 فبراير.. كيلو البلطي وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السمك اليوم، الجمعة الموافق 10 فبراير 2023، في الأسواق المحلية، فيما تسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق لما صرح به السيد القصير، وزير الزراعة، كما نجحت أيضا مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتكون الأسعار مختلفة عن سعر السمك أمس، وسعر السمك أول أمس.

سعر السمك البلطي اليوم

حيث سعر كيلو الثعابين عند 90 و280 جنيها، أما عن سعر كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيها، وتراوح سعر كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيها.

كما جاء سعر كيلو البلطي ما بين 55 و62 جنيها، وتراوحت سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 100 و125 جنيها، وجاءت الكابوريا ما بين 24 و84 جنيها.

سعر السمك البوري اليوم

وبالنسبة لسعر كيلو سمك البوري، تراوح ما بين 100 و115 جنيها، وسجل كيلو القاروص عند 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو سبيط، وكاليمارى، وسابيا ما بين 120 و220 جنيها.

سعر كيلو السمك اليوم

أما عن أسعار المرجان جاءت ما بين 32 و60 جنيها، وسعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيها، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 70 و150 جنيها.