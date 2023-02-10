انت الان تتابع خبر أسعار الفضة اليوم الجمعة 10 فبراير.. شوف بكام بعد ارتفاع الذهب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الفضة اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الفضة اليوم

سجل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 عند 17.46 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 19.21 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عند 29.02 جنيها.

سجل سعر أونصة الفضة عند 678.687 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,434.69 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,858.47 جنيها.

سعر الفضة اليوم

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,455.09 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,709.76 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 13,288.59 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 26,184.41 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة عند 679.597 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 21.81 جنيها.

سعر الفضة عيار 925 اليوم

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 20.91 جنيها.

سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 20.19 جنيها.

سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 19.64 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عند 21.64 جنيها.

سجل سعر أونصة الفضة عند 673.028 جنيها.

سعر جرام الفضة اليوم

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,081.92 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,163.84 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 4,327.68 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 5,409.60 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 10,819.20 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 21,435.88 جنيها.