سعر الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير.. الجرام مزعل العرسان منه

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
حيث سجل سعر الجرام عند 1977 جنيها.
سعر الذهب تحديث لحظي
سعر جرام الذهب عيار 21
حيث سجل سعر الجرام عند 1730 جنيها.
سعر الذهب اليوم عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18
حيث سجل سعر الجرام عند 1482 جنيها.
أسعار الذهب تحديث لحظي
سعر الجنيه الذهب اليوم
وصعد سعر الجنيه الذهب وسجل عند 13840 جنيها، ووزنه 8 جرامات لعيار 21.
سعر أوقية الذهب بالدولار عالميا
ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم، وزاد السعر الفوري بحوالي 0.73 دولار، أي بنسبة 0.04%، ليصل إلى 1862.24 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 4.9 دولار، أي بنسبة 0.26%، لتسجل 1873.6 دولار للأونصة.