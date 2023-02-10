انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير.. الجرام مزعل العرسان منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24