انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 فبراير.. أعملي أحلي عزومة لأسرتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار اللحوم اليوم، الجمعة الموافق 10 فبراير 2023 استقرارها في الأسواق المحلية، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وأسعار اللحوم أول الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم