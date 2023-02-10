انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الجمعة 10 فبراير.. الطن محدش فاهمله حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم، الجمعة الموافق 10 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة منذ يومين، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 14450 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 14450 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 13550 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 13500 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس لتداول الذرة، إلى 672.25 سنت للبوشل، بمقدار ارتفاع 1.50 سنت، وصعد عقد مايو 2023 لتداول الذرة بمقدار 1 سنت؛ ليسجل 670 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12500 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12300 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 0.25 سنت؛ ليسجل العقد 757.50 سنت للبوشل، واستقر سعر التداول للقمح الخاص بشهر مايو عند 768 سنت للبوشل