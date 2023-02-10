انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10 فبراير.. مريحة عند الارتفاع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 70 جنيها و71 جنيها، ويكون ذلك مقارنة لسعر الدواجن أمس، وسعر الدواجن أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو، وتختلف حسب سعر المنطقة وحسب سعر التاجر أيضا.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الأوراك عند 85 جنيها للكيلو الواحد.

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 160 جنيها و170 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 76 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 20 جنيهات و25 جنيهات، وذلك حسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 76 جنيها و78 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 90 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.