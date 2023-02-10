انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 10 فبراير.. طالعة لفوق ومزعلة الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023 في الأسواق، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض أمس، وسعر كرتونة البيض أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طبق البيض اليوم

حيث تراوح سعر كرتونة البيض اليوم عند 100 جنيها، وسجل سعر البيض الأبيض نحو 100 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر نحو 105 جنيها بالمزرعة.

كما تراوحت سعر كرتونة البيض الأحمر عند حوالي 115 جنيها للمستهلك، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عند حوالي 110 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 160 جنيها و170 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 76 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 20 جنيهات و25 جنيهات.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 76 جنيها و78 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 90 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.