انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 10 فبراير.. الكيلو وصل لكام للمستهلك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الأرز الشعير اليوم، الجمعة الموافق 10 فبراير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز منذ يومين، كما تباين أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم