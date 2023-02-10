انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الجمعة 10 فبراير.. الكيلو بكام في التموين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر اليوم، الجمعة الموافق 10 فبراير في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر أول أمس، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17800 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18200 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18800 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم 2023

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر كيس السكر اليومسع في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

ارتفعت اسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.51 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.06 سنت، وزاد عقد مايو 2023 بنسبة 0.30%، ليسجل 20.07 سنت للرطل أي بمقدار ارتفاع 0.06 سنت.

كما انتعشت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وزاد عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 574.60 دولار للطن، بمقدار زيادة 2.30 دولار، أي بنسبة 0.40%، وصعد عقد تداول مايو 2023، ليسجل 571.10 دولار للطن بارتفاع طفيف قدره 2.70 دولار، أي بنسبة 0.48%.