انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 10 فبراير.. الطن ارتفع مرة أخرى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الجمعة الموافق 10 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف منذ يومين، وسعر الأعلاف أول الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم