انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 10 فبراير.. حديد عز وصل لكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 10 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء أمس، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء أول أمس.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر