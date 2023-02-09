أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بالبنوك.. أعرفها بعد وقف شهادة 25%

رياض - احمد صلاح - يقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بالبنوك، تزامنا مع توقف شهادة 25%، نهاية شهر يناير الماضي، والتي جاءت لمدة عام بفائدة 22.5% يصرف العائد شهريا، وشهادة لمدة عام بفائدة 25% يصرف العائد مع نهاية استحقاقها، وجاءت كافة التفاصيل حول أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار ببعض البنوك على النحو التالي.
أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار
شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي ويصرف سنويا 17.25%، وبفائدة 16.25% سنويا ويصرف ربع سنوي، وفائدة 16.5% سنويا ويصرف نصف سنوي، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
2-بنك مصر
شهادة القمة لمدة 3 سنوات بفائدة تصل إلى 17.25% وتصرف سنويا، و16% سنويا ويصرف شهريا، و16.25% سنويا ويصرف ربع سنوي، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
3-بنك QNB الأهلي
الشهادة الثلاثية بفائدة 15.5% سنويا ويصرف شهريا، و15.65% ويصرف ربع سنوي، و16.75% ويصرف سنوي، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
4-بنك ناصر الاجتماعي
شهادة رد الجميل لكبار السن لمدة 3 سنوات، سعر الفائدة سنويا يصل إلى 17.5% سنويا ويصرف سنويا، وأيضا الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات بفائدة 17.25% ويصرف سنويا، و16.25% ويصرف ربع السنوي، و16% ويصرف شهريا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.