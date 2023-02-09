انت الان تتابع خبر أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بالبنوك.. أعرفها بعد وقف شهادة 25% والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بالبنوك، تزامنا مع توقف شهادة 25%، نهاية شهر يناير الماضي، والتي جاءت لمدة عام بفائدة 22.5% يصرف العائد شهريا، وشهادة لمدة عام بفائدة 25% يصرف العائد مع نهاية استحقاقها، وجاءت كافة التفاصيل حول أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار ببعض البنوك على النحو التالي.

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار