انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 9 فبراير.. الارتفاع مجنن التجار معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 9 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم