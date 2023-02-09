انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 9 فبراير.. ارتفاع كبير طالع للسما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الخميس الموافق 9 فبراير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز أول أمس، كما تباين أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 13300 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 12900 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 19000 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 18500 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.

أسعار الأرز اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس 2023، عند 17.855 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.045 دولار، أي بنسبة 0.25%، وارتفع عقد مارس 2023، بنسبة 0.36%؛ ليسجل 18.260 دولار للقنطار، بزيادة 0.065 دولار.