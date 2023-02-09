انت الان تتابع خبر أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 9 فبراير.. ارتفاع كبير للطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذرة الصفراء اليوم، الخميس الموافق 9 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 14500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 14500 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 13450 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 13350 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية؛ وتراجع عقد مارس لتداول الذرة، إلى 676.25 سنت للبوشل، بمقدار خسارة 2.25 سنت، وهبط عقد مايو 2023 لتداول الذرة بمقدار 2.50 سنت؛ ليسجل 673.75 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12500 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12300 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت؛ ليسجل العقد 766.50 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت؛ ليصعد العقد الآجل إلى 776.75 سنت للبوشل.