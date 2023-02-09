انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الخميس 9 فبراير.. ارتفاع الطن مزعل الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدقيق اليوم، الخميس الموافق 9 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الدقيق أول أمس، وسعر الدقيق أول الأسبوع، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الدقيق بروتين 24

سجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 13500 جنيه.

أسعار الدقيق الفاخر اليوم

سعر الدقيق بروتين 27

كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 13700 جنيها.

أسعار الدقيق اليوم

كما يتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد في الأسواق.

كيلو الدقيق بكام اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وسجل كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

سعر الردة اليوم

سعر طن الردة عند مستوى 9000 جنيها.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث تباين سعره اليوم على غرار تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.