انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم في مصر.. شوف ياعريس الجرام بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الفضة اليوم الخميس، الموافق 9 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر