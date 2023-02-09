انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الخميس 9 فبراير.. انخفاض واضح مفرح التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر قنطار القطن اليوم، الخميس الموافق 9 فبراير 2023، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أول أمس، وأسعار القطن منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وجاء ذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق بالمحافظات، والتي جاءت على النحو التالي.

سجل سعر صنف جيزة 94 ما بين 5600 إلى 5700 جنيها، أما عن أخر مزاد لقطن جيزة 94 بالغربية تراوح بين 5710 إلى 5835 جنيها، وسجل مزاد قطن جيزة 97 بالمنوفية عند 5528 جنيها للقنطار.

أما عن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد تراوح بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط، وسعر القنطار في آخر مزاد بالصعيد ما بين 5250 جنيها إلى 5400 جنيه خلال الفترة الحالية.

سعر القطن اليوم

وبالنسبة لسعر قنطار القطن في الوجه البحري، فقد سجل ما بين 7900 جنيه لصنف جيزة 96، ويكون ذلك مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول، وسجل صنف جيزة 97 نحو 5500 جنيه في المنوفية.

بورصة القطن اليوم

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، كما إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

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كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.