انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 9 فبراير.. كيلو المفروم وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 9 فبراير 2023 في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم أول الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم