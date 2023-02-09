انت الان تتابع خبر الأوكازيون الشتوي 2023| “التموين” تزف بشرى سارة للمواطنين.. إلحق العرض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن الأوكازيون الشتوي 2023، وأكدت أن عدد المَحَالّ المشاركة في رابع أيامه زادت بشكل كبير، ووصلت إلى 1200 محل تجاري لبيع الملابس والأدوات المنزلية.. وغيرها، حسب مصادر بالوزارة.

تصاريح الأوكازيون الشتوي 2023

المصادر بوزارة التموين، أكدت أن المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2023 تحصل على تصاريح مشاركة بإعلان تخفيضات موسم الأوكازيون الشتوي 2023، بواسطة من خلال مديريات التموين التابعين لها يزداد يوما تلو آخر.

وأكدت المصادر بالوزارة، أنه مع فتح وزارة التموين استخراج التصاريح للمحلات التجارية دون مهلة محددة، أنتج زيادة كبيرة في المحال المشاركة، ما يعود بالنفع على المواطن، الذي يكون أمامه عشرات العروض والتخفيضات

تخفيضات الأوكازيون الشتوي

وزارة التموين أكدت على توفير الكثير من عروض التخفيضات خلال الأيام الماضية، وستزيد العروض والتخفيضات ضمن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2023، في غالبية المحال المشاركة، أهمها محلات الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية، والتي تتيح نسبة تخفيض تزيد عن 50%.

متى يبدأ الأوكازيون الشتوي 2023

كان قد بدأ موسم الأوكازيون الشتوي 2023، الإثنين الماضي، ومستمر حتى الآن، بناء على سماح وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي لا تجبر المحلات التجارية على نسبة تخفيضات معينة خلال موسم الأوكازيون، بل تلزمهم فقط بالحصول على تصريح رسمي بالدخول في الأوكازيون.