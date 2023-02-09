انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي ختام الأسبوع.. الـ100 بكام جنيه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا يزل سعر الدينار الكويتي من الأكثر بحثا على جوجل بسبب القفزة الكبيرة التي شهدها مؤخرًا، وخلال بداية التداول الصباحي اليوم الخميس 9 فبراير 2023، استقرر سعره أمام الجنيه المصري دون تغير.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 فبراير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

واصلت أسعار الدينار الكويتي، تباينها أمام العملة المصرية، ومستقرة للغاية في البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري، على عكس تداول العملة الكويتية في السوق الموازية، التي تشهد تراجعًا حادًا بها يومًا بعد يوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الخميس في المركزي نحو 97.69 جنيه للشراء، وسعر 97.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مستوى نحو 90.27 جنيه للشراء، 97.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مستوى نحو 94.08 جنيه للشراء، وسعر 97.68 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مستوى نحو 93.96 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي مستوى نحو 92.96 جنيه للشراء، وسعر 99.10 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى نحو 94.85 جنيه للشراء، وسعر 98.00 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مستوى نحو 94.06 جنيه للشراء، عند نحو 97.67 جنيه للبيع.