انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم في مصر.. إلحق اشتري كيلو بطلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لااستقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 9 فبراير، بمختلف الأصناف، دون زيادة، إذ شهدت أسعار الأصناف الشعبية مثل البوري والبلطي والجمبري، ثباتا على نفس أسعار الأسماك أمسِ في سوق العبور، عقب انعقاد المزاد العلني بسوق العبور منذ قليل.

أسعار الأسماك اليوم

ثبتت أسعار الأسماك صباح اليوم الخميس 9 فبراير 2023، على أسعار أمس، بسوق الجملة، وللمستهلك بمختلف أسواق الجمهورية، تزامنا مع إقبال المواطنين على الشراء.

سعر السمك البوري اليوم

شهد سعر كيلو السمك البوري تباين وثبات على سعر أمس، ليبدأ السعر من 75 إلى 90 جنيهًا، والحجم الصغير سجل بيع 55 جنيها للكيلو.

سعر السمك البلطي اليوم في سوق العبور

يباع السمك البلطي في سوق الجملة بداية 20 جنيها، ويزيد 5 جنيهات للمستهلك ليبدأ من 25 جنيهًا إلى 45 جنيها للحجم الصغير، ومن 45 إلى 80 جنيهًا للحجم المتوسط والكبير.

سعر سمك الدنيس

سعر السمك الدنيسة شهد تراجعا طفيفًا، وبدأ سعره من 115 إلى 200 جنيه في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

أسعار الأسماك المجمدة، استقرت صباح اليوم لتسجل 40 جنيهًا للكيلو جملة، و50 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

استقر وثبت سعر كيلو الجمبري، ليكون سعره من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر كيلو السمك البلطي المشوي

يباع سعر السمك المشوي من 60 إلى 100 جنيه، في ظل أن سعر السمك، سجل صباح اليوم الخميس في سوق الجملة بداية من 20 إلى 40 جنيها، وللمستهلك من 45 إلى 70 جنيها.

سعر سمك الهامور في مصر

واصل ثباته ليسجل في مصر عند 170 جنيها، ويزيد حسب الحجم.