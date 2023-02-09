انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم.. الخيار فرح الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الخضروات والفاكهة بمصر صباح اليوم الخميس 9 فبراير 2023، الاستقرار والثبات مقارنة بـ سعر الخضار والفاكهة أمس، كما أن بعض الأصناف من الخضروات سجلت تراجعًا ملحوظًا، مثل الخيار والكوسة والباذنجان.

أسعار الخضار بالجملة

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم الخميس 9 فبراير 2023، في الأسواق المحلية:

استقرت وثبتت أسعار الخضروات في سوق الجملة، إذ بلغت كالتالي:

شهدت أسعار الطماطم مع بداية اليوم الخميس، قيمة ما بين 4 و6 جنيهات، وكيلو الخِيار تراجع في سوق الجملة ليبدأ من 6 إلى 10 جنيهات، وكيلو الفلفل البلدي الحار سجل مابين 6 و8 جنيهات.

وتراجع كيلو الباذنجان الرومي اليوم، ليسجل ما بين 4 و6 جنيهات، وثبت سعر كيلو البصل عند 3 جنيهات، وحافظت البامية على سعرها لتسجل 15 جنيها للكيلو.

وفي الوقت نفسه سجل كيلو الفلفل الرومي سعر ما بين 5 و7 جنيهات، وسعر الملوخية اليوم سجلت من 3 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا سجل الكيلو لها من 12 إلى20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة اليوم، استقرارا وثباتا مقارنة بأمس، لتشهد غالبية الأصناف تباينا، فكيلو الكمثرى سجل 15 جنيها، وسجل كيلو الليمون 5 جنيهات، وكيلو الموز يباع بسعر 10 جنيهات جملة، والتفاح المستورد يباع الكيلو منه بسعر 30 جنيهًا.

كما سجلت الجوافة اليوم سعر 7 جنيهات، والمانجو العويسي جاءت بسعر 25 جنيها.، وجاء كيلو البرتقال بنحو 7 جنيهات، وسعر كيلو المانجو الزبدية سجل نحو 30 جنيها، وكيلو اليوسفي سجل سعر 8 جنيهات، وسجل العنب البناتي بنحو 50 جنيها،