أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. الطن جنن الناس

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم
ثبتت أسعار الحديد والأسمنت، مع بداية التداول الخميس 9 فبراير، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، إذ سجلت سعر الأطنان في بعض الشركات أمام المستهلك وبائع الجملة ثباتًا على أسعار أمس، دون أي تغيير.
أسعار مواد البناء اليوم
واصل سعر طن حديد عز، استقراره صباح اليوم الخميس عند مستوى 28870 جنيهًا.
استمر طن الحديد الاستثماري في الثبات مقارنة بأمس، ليسجل سعر 27875 جنيهًا.
سجل طن الأسمنت الرمادي، تباين وثبات على أسعار أمس، ليأتى مع صباح اليوم بنحو 1987 جنيهًا.
ارتفاع أسعار الحديد اليوم
سجل طن حديد المراكبي اليوم الخميس نحو 27200 جنيها للطن
سجل طن حديد العشري اليوم الخميس نحو 27350 جنيها للطن
سجل سعر طن حديد بشاي اليوم الخميس نحو 28200 جنيه للطن
واصل سعر طن حديد المصريين تباينه، ليسجل نحو 27350 جنيها للطن
تباين طن حديد عز، واستقر سعره مع صباح اليوم ليسجل نحو 28500 جنيها للطن
أسعار الأسمنت اليوم
استقر أسمنت المخصوص عند نحو 1880 جنيها للطن.
استقر أسمنت سيناء عند نحو 1880 جنيها للطن.
استقر أسمنت وادي النيل عند نحو 1870 جنيها للطن.
استقر أسمنت المسلح عند نحو 1950 جنيها.
استقر أسمنت المعلم عند نحو 1880 جنيها للطن.
استقر أسمنت حلوان عند نحو 1940 جنيها للطن.
استقر أسمنت النصر عند نحو 1900 جنيه للطن.
استقر أسمنت السويدي عند نحو 1980 جنيها للطن.
استقر أسمنت العسكري بني سويف عند نحو 1880 جنيها للطن.