انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. الطن جنن الناس والان مع التفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت

في السطور التالية، “دوت الخليج”، يستعرض موقع محتوى بلس لقرائه، أسعار الحديد والأسمنت في بداية التعاملات الصباحية الخميس 9 فبراير 2023 في سوق البناء والتشييد:

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم ثبتت أسعار الحديد والأسمنت، مع بداية التداول الخميس 9 فبراير، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، إذ سجلت سعر الأطنان في بعض الشركات أمام المستهلك وبائع الجملة ثباتًا على أسعار أمس، دون أي تغيير.

أسعار مواد البناء اليوم

واصل سعر طن حديد عز، استقراره صباح اليوم الخميس عند مستوى 28870 جنيهًا. استمر طن الحديد الاستثماري في الثبات مقارنة بأمس، ليسجل سعر 27875 جنيهًا. سجل طن الأسمنت الرمادي، تباين وثبات على أسعار أمس، ليأتى مع صباح اليوم بنحو 1987 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم سجل طن حديد المراكبي اليوم الخميس نحو 27200 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - لا تزل مواد البناء، هي الشغل الشاغل لدى شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما الراغبين في البناء وإنشاء عقارات جديدة، ولعل |أبرز ما يبحثون عنه يوميًا هو أسعار الحديد والأسمنت، لأهميتهما في البناء، ومع بداية التداول الصباحي اليوم الخميس 9 فبراير 2023، استقرت أسعارهما.

سجل طن حديد العشري اليوم الخميس نحو 27350 جنيها للطن

سجل سعر طن حديد بشاي اليوم الخميس نحو 28200 جنيه للطن

واصل سعر طن حديد المصريين تباينه، ليسجل نحو 27350 جنيها للطن

تباين طن حديد عز، واستقر سعره مع صباح اليوم ليسجل نحو 28500 جنيها للطن

أسعار الأسمنت اليوم

استقر أسمنت المخصوص عند نحو 1880 جنيها للطن.

استقر أسمنت سيناء عند نحو 1880 جنيها للطن.

استقر أسمنت وادي النيل عند نحو 1870 جنيها للطن.

استقر أسمنت المسلح عند نحو 1950 جنيها.

استقر أسمنت المعلم عند نحو 1880 جنيها للطن.

استقر أسمنت حلوان عند نحو 1940 جنيها للطن.

استقر أسمنت النصر عند نحو 1900 جنيه للطن. استقر أسمنت السويدي عند نحو 1980 جنيها للطن.

استقر أسمنت العسكري بني سويف عند نحو 1880 جنيها للطن.

أسعار الحديد عالميا

مواد البناء في العالم عادة ما تسجل تغيرات طفيفة، ومع بداية أسعار صباح اليوم الخميس، سجلت أسعار الحديد عالميا، تباينا وثباتا، إذ شهدت مربعات الصلب، سعر ما بين 540 – 600 دولار للطن، وجاءت أسعار حديد التسليح مناسبة، ومستقرة، لتبلغ قيمة ما بين 690 – 700 دولار للطن، بحلول نهاية يناير 2023