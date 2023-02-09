أسعار العملات اليوم أمام الجنيه.. البحريني والكويتي في السما

رياض - احمد صلاح - استقرت البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري، مع بداية الصباح على ثبات أسعار العملات اليوم الخميس 9 فبراير 2023، مقارنة بسعرها أمس، أمام الجنيه المصري، وفي الوقت ذاته، شهدت العملات العربية والأجنبية، تدهورًا وتراجعا حادا في السوق السوداء.
أسعار العملات اليوم
سعر الين الياباني الآن
سجلت العملة سعر 22.60 للشراء، و22.81 للبيع
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجلت العملة سعر 32.60 للشراء، و 32.80 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
سجلت العملة سعر 36.60 للشراء، و37.70 للبيع.
سعر الكرونا السويدي
استمرت عند سعر 2.96 للشراء، و2.98للبيع
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
جاءت صباح اليوم العملة بسعر 30.15 للشراء، و30.25 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
سجلت العملة بسعر 32.65 للشراء، و32.83 للبيع.
سعر الدولار الأسترالي الآن
سجلت العملة سعر نحو 20.72 للشراء، و20.87 للبيع.
أسعار العملات العربية
سعر الدينار البحريني
سجلت العملة نحو 77.36 للشراء، و79.67 للبيع.
سعر الدينار الأردني
سجلت العملة سعر 41.71 للشراء، و42.37 للبيع.
سعر الريال السعودي
سجلت العملة سعر 7.94 للشراء، و 7.99 للبيع.
سعر الريال القطري الآن
سجلت العملة سعر 7.76 للشراء، و 8.32 للبيع
سعر الريال العماني
استقرت العملة عند نحو 76.11 للشراء و77.92 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجلت العملة نحو 8.24 للشراء، و8.26 للبيع.
سعر الدينار الكويتي
سجلت العملة سعر 94.79 للشراء و98.38 للبيع.