انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه.. البحريني والكويتي في السما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري، مع بداية الصباح على ثبات أسعار العملات اليوم الخميس 9 فبراير 2023، مقارنة بسعرها أمس، أمام الجنيه المصري، وفي الوقت ذاته، شهدت العملات العربية والأجنبية، تدهورًا وتراجعا حادا في السوق السوداء.

أسعار العملات اليوم