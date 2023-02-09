انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم في مصر.. محدش قادر على البلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 9 فبراير، التداول الصباحي بسعر مستقر على الصعيدين، سواء سوق الجملة في المزارع أو في المحال للمستهلك، وعلى الرغم من ارتفاع الفراخ بشكل قياسي المدة الحالية،إلا أنها انخفضت بقيمة 4 جنيهات عن أمس، وهناك مؤشرات إلى انخفاض الأسعار المدة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 فبراير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

أكدت وزارتي الزراعة والتموين، على استعدادات المسؤولين بهما، توفير كميات من الدواجن المدة المقبلة، وهو ما يعني أن أسعار الدواجن في مصر، مقبلة على تغيرات في السعر بنتيجة إيجابية للمواطن، ومحتمل أن تنخفض الأسعار.

سعر البانيه اليوم

استطاع سعر كيلو البانية اليوم أن يتراجع بقيمة 3 جنيهات ونصف الجنيه، ليبدأ من 137.5 إلى 170 جنيهًا في الكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت أسعار الدواجن البلدي، مع بداية التداول الصباحي اليوم، استقرارا إذ سجلت لسعر من 75 جنيهًا في المزرعة، وفي السوق يبدأ السعر 71 جنيها إلى 90 جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ الساسو

واصلت أسعار الفراخ الساسو، الثبات مع بداية التداول لتبدأ الأسعار من 75 جنيهًا في المزرعة، وسجلت أمام المستهلك من 80 جنيهًا حتى 90 جنيها

سعر الدواجن البيضاء اليوم

واصلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الانخفاض لتسجل في المزرعة 62 جنيها في المزرعة.

انخفضت للمستهلك لتبدأ من 71 إلى 85 جنيها.

تباع الفراخ الأمهات بسعر ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بورصة الكتاكيت اليوم

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض ليبدأ من 26 جنيها في المزرعة على الأقل

سجل سعر الكتكوت الساسو صباح اليوم لتسجل ما بين 20 حتى 35 جنيها.