انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الخميس.. انفراجة في الأحمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 9 فبراير 2023، ثابتًا أمام المستهلك، دون زيادة جديدة، مع تراجع سعر البيض الأحمر بقيمة 3 جنيهات مؤخرًا، لتظهر بوادر انفراجة في عملية ارتفاع الأسعار.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، لقرائه سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 9 فبراير 2023 في مصر، بالأسواق المختلفة، جملة وللمستهلك:

سعر كرتونة البيض اليوم جملة

استمر سعر كرتونة البيض اليوم جملة عند سعره منذ أول فبراير الحالي، ما بين 80 جنيها إلى 90 في الجملة.

عدد كرتونة البيض

لا شك أن سعر كرتونة البيض يتحدد حسب النوع والمكان، ومن المعروف أن عددها في الأسواق يكون 30 بيضة في الكرتونة الواحدة، وأوقات يبدأ الطبق من 10 بيضات، ثم 15 بيضة، و20 بيضة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك

ثبتت كرتونة البيض الأحمر للمستهلك عند سعر 90 إلى 100 جنيه.

استقر سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة عند نحو 85 جنيهًا.

تواصل وزارة التموين جهودها لتوفير البيض عبر منافذها بسعر 75 إلى 85 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض استقرت بشكل كبير اليوم الخميس، وسجلت سعر سعر 75 إلى 85 جنيهًا في المزرعة، ومن 85 إلى 95 جنيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي

واصل سعر الكرتونة البيض البلدي الاستقرار والثبات على أسعار أمس ليبدأ من 80 جنيهًا إلى 90 جنيها في المزرعة.

سجلت الكرتونة للمستهلك نحو 90 إلى 108 جنيهات.