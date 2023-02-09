انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر الخميس.. بكام نهاية الأسبوع؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فتحت البنوك والمصارف، التداول الصباحي اليوم الخميس 9 فبراير 2023، باستقرار كبير في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الدولار أمس في مصر، ليبدأ التداول الصباحي، بثبات على آخر ارتفاع للعملة الأمريكية، التي كانت بقيمة قرشين أول أمس.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي الخميس 9 فبراير 2023:

شهد سعر الدولار اليوم مع بداية التعامل الصباحي والتداول بالبنوك والمصارف، استقرار نسبي وثبات على آخر ارتفاع للعملة الأمريكية يوم الإثنين الماضي بقيمة قرشين، ويأتي في البنك المركزي المصري، نحو 30.20 جنيه للشراء و30.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

لا يزل سجل الدولار اليوم ثابتا في البنك الأهلي عند نحو 30.20 جنيها للشراء و30.20 جنيه للبيع

استقر سجل الدولار اليوم في بنك مصر عن نحو 30.15 جنيه للشراء و30.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار تحديث يومي لايف

شهد سعر الدولار اليوم في بنكي HSBC والكويت الوطني، سعر مستقرا إذ سجل مستوى 30.15 جنيها للشراء 30.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، نحو 30.15 جنيها للشراء 30.20 جنيه للبيع.

استمر سعر الدولار في بنك قناة السويس، عند نحو 30.10 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك أبو ظبي

استقر سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.15 للشراء، و 30.20 جنيه للبيع.