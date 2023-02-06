انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الإثنين 6 فبراير.. مريح التجار على الأخر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حافظ سعر قنطار القطن اليوم، الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 على استقراره في الأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أمس، وأسعار القطن أول الشهر، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر قنطار القطن اليوم

حيث سجل صنف جيزة 97 عند 5850 جنيها، وعند حوالي 5900 جنيه لجيزة 92، وسجل صنف 86 عند حوالي 6000 جنيه، وعند حوالي 6375 جنيها للقنطار لصنف 94، وذلك حسب أخر مزاد علني في الوجه البحري.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ

فيما سجل سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86، ما بين 5700 جنيه إلى 5800 في كفر الشيخ والغربية والبحيرة، وسجل أعلي سعر مؤخرا لقنطار القطن لصنف جيزة 96 عند حوالي 7800 جنيه في دمياط.

كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن وكذلك صعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

بورصة القطن اليوم

وتعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع بورصة القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، كما إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.