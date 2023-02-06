انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين.. بشرى للمعتمرين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، ليظل واقفًا على نفس أسعار الخميس الماضي، عقب تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، لتستقر أسعار صرف العملة السعودية أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين:

سعر الريال السعودي بالمصري

واصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، استقراره، مقارنة بالسعر أمس وأول أمس، ليظل ثابتا على سعر الخميس الماضي، لا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تباين سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB صباح اليوم نحو 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري صباح اليوم نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي صباح اليوم عند نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، صباح نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع