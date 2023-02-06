انت الان تتابع خبر وسع للكويتي.. أسعار العملات اليوم الإثنين أمام الجنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 6 يناير أمام الجنيه المصري، استقرارا كبيرًا وثباتًا، في بداية التداول بالبنوك والمصارف الحكومية، لا سيما في ظل آثر قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة.

أسعار العملات اليوم

في السطور التالية، يستعرض موقع”دوت الخليج”، لقرائه، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حسب تحديثات البنك الأهلي المصري:

أسعار العملات الأجنبية

سعر الكرونا السويدي

استقر عند 2.96 للشراء، و2.98للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

شهد نحو 36.60 للشراء، و37.70 للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

بلغ الصرف نحو 32.60 للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر الين الياباني الآن

استقر سعر صرف عند نحو 22.60 للشراء، و22.81 للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر عند نحو 30.15 للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

شهد نحو 32.65 للشراء، و32.83 للبيع.

سعر الدولار الأسترالي الآن

بلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 20.72 للشراء، و20.87 للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الريال القطري الآن

شهد نحو 7.76 للشراء، و 8.32 للبيع.

سعر الدينار الأردنى

شهد صباح اليوم نحو 41.71 للشراء، و42.37 للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل نحو 7.94 للشراء، و 7.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ نحو 94.79 للشراء و98.38 للبيع.

سعر الريال العماني

استقر عند نحو 76.11 للشراء و77.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

جاء بنحو 8.24 للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الدينار البحريني

سجل نحو 77.36 للشراء، و79.67 للبيع.