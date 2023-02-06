انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الإثنين 6 فبراير.. فرصة حلوة ياتجار للشراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 في الأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الدقيق أمس، وسعر الدقيق أول أمس، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الدقيق اليوم

سعر الدقيق بروتين 24

سجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 13200 جنيه.

سعر الدقيق الفاخر اليوم

سعر الدقيق بروتين 27

كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 13350 جنيها.

سعر الردة اليوم

سعر طن الردة عند مستوى 8800 جنيها.

سعر كيلو الدقيق اليوم للمستهلك

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وسجل كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

أسعار الدقيق اليوم

كما يتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد في الأسواق.

سعر طن الدقيق اليوم 2023

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث تباين سعره اليوم على غرار تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.