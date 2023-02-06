انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 6 فبراير.. الطن انخفض في الأسواق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول الشهر، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 20100 جنيه.

وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 20000 جنيه.

وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 19900 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 19300 جنيه.

سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 38500 جنيه.

سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 39500 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16500 جنيه.

سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 17800 جنيه.

سبب تذبذب سعر طن الأعلاف مؤخرا

وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.