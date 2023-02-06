انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الإثنين 6 فبراير.. الطن ارتفع وطالع لفوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم، الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنةبسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول الشهر، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13300 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13300 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12400 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12400 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس لتداول الذرة ليصل إلى 677.75 سنت لكل بوشل بمقدار ارتفاع 0.25 سنت أي بنسبة 0.04%، وصعد عقد مايو لتداول الذرة بمقدار 0.25 سنت، ليسجل 675.75 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 11850 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 11650 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية؛ وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 4 سنتات، ليسجل العقد 760.75 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 4.25 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 772.50 سنت للبوشل.