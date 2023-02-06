انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 6 فبراير.. شوفي الكيلو وصل لكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار اللحوم اليوم، الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 استقرارها في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وأسعار اللحوم منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 220 و260 جنيه للكيلو.

سعر الاستيك والبفتيك تراوحت بين 180 جنيها و220 جنيها.

أسعار اللحم البلدي من 220 جنيها إلى 260جنيه للكيلو.

سعر اللحوم الكندوز بين 220 و260 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 155 جنيها و180 جنيها.

أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 180 جنيها إلى 210 جنيها.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

أسعار كيلو اللحوم البقري تبدأ من 160 جنيها إلى 195 جنيها.

أسعار اللحوم الضاني ما بين 220 جنيها و260 جنيهات.

سعر السجق البلدي تراوحت بين 170 جنيها و190 جنيها.

سعر كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 230 جنيها و290 جنيه.

أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 220 جنيها و250 جنيه.

سعر عرق التربيانكو تراوحت بين 220 جنيها و250 جنيه.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي من 160 جنيها إلى 190 جنيه.

سعر اللحم الضأن 135 جنيها، وسعر الكلاوي من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو.

أسعار كيلو اللحم المفروم البرازيلي 110 جنيها إلى 135 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيها و180 جنيها.

أسعار كيلو السجق 120 جنيه، كيلو الكبدة 140 جنيها.