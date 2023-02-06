انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم.. الموز ولع والطماطم زعلانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، تباينا واستقرارا، مقارنة بـ سعر الخضار والفاكهة أمس الأحد، إذ سجلت غالبية الأصناف في الخضار والفاكهة، ثباتا في الأسواق جملة وللمستهلك.

أسعار الخضار بالجملة

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، في الأسواق المحلية:

شهدت أسعار الخضار بالجملة استقرارًا كبيرًا، لا سيما في ظل توابع قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة، لتسجل الخضروات كالتالي:

استقر سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم الإثنين، ليسجل ما بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل بداية من 3 جنيهات، وجاءت البامية بـ 15 جنيها للكيلو، وكيلو الفلفل الرومي سجل سعر ما بين 5 و7 جنيهات، واستقرت الملوخية اليوم لتسجل سعرا من 3 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا سجل الكيلو لها من 12 إلى20 جنيهًا.

أما سعر كيلو الطماطم، فسجلت ما بين 4 و6 جنيهات، وبدأت كيلو الخِيار صباح اليوم الإثنين في سوق الجملة، من 7 إلى 10 جنيهات، ويبلغ كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة اليوم اضطرابا، فيباع كيلو البرتقال بنحو 7 جنيهات، وكيلو المانجو الزبدية بنحو 30 جنيها، وكيلو اليوسفي بسعر 8 جنيهات، وكيلو الكمثرى بسعر 15 جنيها.

ويباع العنب البناتي بنحو 50 جنيها، وكيلو الليمون يباع من 5 إلى 10 جنيهات، وكيلو الموز يباع بسعر 10 جنيهات، وسعر كيلو التفاح المستورد سجل عند 30 جنيهًا، وسجلت كيلو الجوافة اليوم نحو 7 جنيهات، والمانجو العويسي سجلت سعر 25 جنيها.