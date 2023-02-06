انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم في مصر.. البلطي المشوي بكام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن الأسماك تعطي فوائد غذائية كبيرة للإنسان، وينصح بتناولها جميع الأطباء، لذلك تعد أسعار الأسماك اليوم رائجة بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل، لمعرفة الأسعار أول بأول، لا سيما في ظل تذبذب واضطراب الأسعار المدة الحالية.

أسعار الأسماك اليوم

مع بداية صباح اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، شهدت أسعار الأسماك اليوم، استقرارا، وسجلت غالبية الأصناف الشعبية تباين في البيع، بعد المزاد العلني بسوق العبور.

سعر السمك البوري اليوم

شهد سعر كيلو السمك البوري استقرارا، ليباع بداية من 75 إلى 90 جنيهًا، والحجم الصغير سجل بيع 55 جنيها للكيلو.

سعر السمك البلطي اليوم في سوق العبور

شهد سعر السمك البلطي اليوم في سوق العبور استقرارا، ويباع 20 جنيها، وفي الوقت نفسه سجل للمستهلك ما بين 25 جنيهًا إلى 45 جنيها للحجم الصغير، ويبدأ من 45 إلى 80 جنيهًا للحجم المتوسط والكبير.

سعر سمك الدنيس

استقر سعر السمك الدنيس، ليسجل مع صباح اليوم الإثنين من 120 إلى 200 جنيه في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

بلغت أسعار الأسماك المجمدة، مع بداية صباح اليوم الإثنين من 40 جنيهًا للكيلو جملة، و50 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

واصل كيلو الجمبري استقراره، ليباع صباح اليوم الإثنين من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر كيلو السمك البلطي المشوي

لا شك أن السمك البلطي من الأكثر بحثًا على جوجل بين المواطنين، نظرًا لشعبيته الكبيرة وطعمه الذي يألفه الكثير، ويباع في سوق الجملة بداية من 20 إلى 40 جنيها، وللمستهلك من 45 إلى 70 جنيها، ويبدأ السعر مشويا، بداية من 60 إلى 100 جنيه.

أسعار السمك اليوم الإسكندرية

تعد محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات إنتاجا للسمك، وبها حلقات سمك متعددة، غير أن سوقها دائمًا منتعشا بالأصناف المتعددة التي يرغبها الكثير من المواطنين، وخلال صباح اليوم، سجلت أسعار السمك اليوم بالإسكندرية استقرارًا، وتماثل بورصة العبور دون تغير.

سعر سمك الهامور في مصر

يعد سمك الهامور في مصر من الأكثر بحثا على جوجل، ويهتم به شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما بعد أن ذيع انتشاره في العديد من البلدان الأخرى، ويبلغ سعر الكيلو الواحد الواحد، ما يقرب من 170 جنيها، ويزيد حسب الحجم.