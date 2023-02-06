انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الإثنين.. بكام في الشركات النهاردة؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت سعر بورصة الدواجن اليوم، الأحد ٥ فبراير تباينا واستقرارا بعد تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي المصري الخميس الماضي، وتستمر الفراخ محافظة على الارتفاع القياسي لبورصة الدواجن، ما يزيد من الكيلو ما يقرب من 50 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الدواجن اليوم الأحد ٥ فبراير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

بورصة الدواجن اليوم منير السقا الإثنين

لا شك أن تناول الدواجن من الأشياء الأساسية والمفيدة للجسم، ومع كل صباح تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين، عن بورصة الدواجن، وتعد أكثر الشركات ضمن الأكثر بحثًا على جوجل من قبل المواطنين، بورصة الدواجن منير السقا، فهي من الشركات الشهيرة والمعروفة في مصر، وخلال صباح اليوم الإثنين استقرت الأسعار بها بشكل كبير.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سجلت أسعار الدواجن اليوم في مصر، الإثنين 6 فبراير، استقرارًا على نفس أسعار أمس، لا سيما بعد تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

سعر البانيه اليوم

شهد سعر كيلو البانية اليوم، ارتفاعا كبيرًا ليبدأ مّن 140 ويصل إلى 190 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

استقرت أسعار الدواجن البلدي صباح اليوم الإثنين، لتبدأ من 75 جنيهًا في المزرعة، وفي السوق للمستهلك تبدأ من 71 جنيها إلى 90 جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ الساسو

تبدأ أسعار الفراخ الساسو، مع صباح اليوم الإثنين، من75 جنيهًا في المزرعة، لتصل أمام المستهلك من 80 جنيهًا حتى 90 جنيها

سعر الدواجن البيضاء اليوم

تباع الدواجن البيضاء اليوم، الأكثر إقبالا من المواطنين، بـ 65 جنيها في المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك من 75 إلى 85 جنيها.

كما سجلت الفراخ الأمهات ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو صباح اليوم الإثنين ما بين 20 حتى 35 جنيها.

استقر سعر الكتكوت الأبيض 25 جنيها في المزرعة.